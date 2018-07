Na een maand in Brugge komt Aljosja uit 'Blind Getrouwd' al op tijdens de verkiezingen MVO

17 juli 2018

12u16

Bron: Nieuwsblad 5 Celebrities Aljosja Van der Straeten (29) uit blind getrouwd woont nog maar even samen met zijn Lieve in Brugge, maar hij komt er nu al op tijdens de gemeensteraadsverkiezingen.

"Als mij een plaatsje in de gemeenteraad gegeven zou worden, ga ik daar heel graag op in", vertelt hij aan het Nieuwsblad. "Vroeger ben ik al politiek actief geweest. Dat was in Opwijk, waar ik van afkomstig ben. Daar zat ik in het bestuur van de lokale SP.A-afdeling en was ik actief bij het organiseren van eetfestijnen en zo meer. Een mandaat heb ik er nooit gehad."

Aljosja staat op dezelfde lijst als de huidige burgemeester van de stad, Renaat Landuyt, voor de partij Verder met Brugge."Ik had de burgemeester al eerder gecontacteerd, want nu ik me even BV mag noemen kan ik hem misschien wel een duwtje in de rug geven. Ik ga op de lijst staan als steun, maar als de mensen van Brugge me veel stemmen geven en me in de gemeenteraad willen, zal ik daar graag op ingaan."