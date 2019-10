Na een knipperlichtrelatie van 8 jaar: Meg Ryan breekt (definitief) met haar vriend KD

30 oktober 2019

21u05

Bron: ANP/US Weekly 0 Celebrities Meg Ryan (57) en muzikant John Mellencamp (68) zijn niet langer samen. De actrice heeft na een knipperlichtrelatie van acht jaar de verloving verbroken. Dat meldt Us Weekly. Of de breuk deze keer definitief is, weet niemand.

Al langer gingen geruchten dat het niet meer zo boterde tussen Meg en John, die sinds eind vorig jaar verloofd waren. De actrice werd de afgelopen tijd al meerdere keren zonder haar verlovingsring gespot. Us Weekly meldt nu dat het tot een breuk gekomen is. Het koppel vormde sinds 2011 een setje, maar Meg en John gingen wel een aantal keer uit elkaar. John had tussendoor zelfs andere relaties. De man wordt dan ook omschreven als een ‘vrouwenzot’. Voor zijn verloving met Meg was hij al drie keer getrouwd. Zijn derde huwelijk hield het langst stand, namelijk 18 jaar.

Meg Ryan was eerder ook al eens getrouwd met de ondertussen 65-jarige acteur Dennis Quaid, die recent nog het nieuws haalde door zijn verloving met zijn veel jongere vriendin. De verloofde van Dennis is amper 26 jaar en was nog niet geboren ten tijde van zijn eerste twee huwelijken. Zijn oudste zoon Jack, die hij deelt met Meg Ryan, is zelfs een jaar ouder dan zijn toekomstige stiefmoeder.