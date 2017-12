Na de uitspraak: Astrid krijgt 500.000 euro van 'den John' Stijn Van Hove

05u00

Bron: Eigen berichtgeving 1020 Danny Van der Elst/PhotoNews Celebrities Astrid Bryan is voorlopig niet bankroet. Integendeel. Nu de Antwerpse het monsterproces tegen haar ex-echtgenoot John Bryan won, moet die laatste opdraaien voor al haar gerechtskosten. Ruw geschat een half miljoen euro. Al volgt er wellicht nog een staartje.

Astrid Bryan verliet dinsdag als winnaar het gerechtgebouw van Los Angeles in het proces tegen haar ex-echtgenoot John Bryan en dat heeft zo zijn consequenties. Door het arrest zal hij verplicht worden alle gerechtskosten te dragen. Ook die van Astrid. Volgens bronnen in haar entourage goed voor een half miljoen euro. Een mokerslag voor de doorgaans altijd goedgeluimde zakenman. “Ik snap het niet,” klonk het onmiddellijk na de uitspraak. “Ik had een ijzersterk dossier waaruit blijkt dat Astrid tijdens ons huwelijk niet eerlijk is geweest, maar de rechter wenste niet mee te gaan in dat verhaal. Ik zeg niet dat die man zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd, maar ik ga wel in beroep.”

Ook Astrids ex-manager, Dany Peleman, ontpopte zich de voorbije dagen tot dé spilfiguur in deze zaak. Volgens de familie Nuyens is het proces in LA zelfs een rechtstreeks gevolg van de klacht die Astrid in ons land tegen hem neerlegde omdat hij – dixit Astrid’s vader: “Fortuinen verdiende aan Astrid en haar belangrijke sommen geld onthield.”

Astrid’s vader, zelf advocaat: “Ik snap niet hoe een malafide figuur als Dany Peleman telkens de dans weet te ontspringen. Die man heeft er alles aan gedaan om ‘onvermogend’ verklaard te worden maar blijft ondertussen wel actief als manager. Eigenlijk is dat een schande.”

Dat Peleman nu zo zwaar in het vizier wordt genomen is niet vreemd. Voorafgaand aan het proces leverde hij John tal van e-mails waarin Lau en Astrid hem zogenaamd smeekten om informatie achter te houden voor John. Bovendien zouden broer en zus Nuyens –volgens John Bryan- de manager ook gevraagd hebben om de datum van bepaalde contracten te wijzigen. "Een handigheid waardoor zou blijken dat Astrid de overeenkomsten pas sloot na hun scheiding en John dus geen aanspraak kon maken op het geld.”

Dat ‘geld’ bedroeg volgens John Bryan precies 900.000. De zakenman maakte ‘die fraude’ tot één van de speerpunten van het proces. Temeer omdat hij -naar eigen zeggen- Astrid de gezamelijke villa schonk naar aanleiding van haar financiële situatie. Iets wat door de familie Nuyens als ‘onzin’ wordt afgedaan. Volgens hen betaalde Astrid wel degelijk een flinke som om haar ex-man uit te kopen.

Astrid’s vader hoopt vooral op rust voor zijn dochter: “Dit sleept al zo lang aan. Het is lastig genoeg geweest voor mijn dochter. Ik hoop dat we dit zo snel mogelijk kunnen afsluiten en verder gaan met onze levens.”