Na de plaat en uitverkochte Lotto Arena: wat nu met lege concertagenda van Karen Damen?

20 maart 2018

17u30

Bron: TV Familie 0 Celebrities "Ik voel dat dit toch echt is wat ik wil doen", zei Karen Damen (43) meteen na haar concert in de Lotto Arena. "Spijtig dat we geen kleinere zaal hebben geboekt, dan kon ik nog tien keer spelen." Een opvallende uitspraak van de ex-K3-zangeres. Want hoewel er vorige vrijdag 5.300 fans voor háár naar de Lotto Arena afzakten én haar debuutplaat ‘Een ander spoor’ twee weken de Ultratop aanvoerde, lijkt er volgens weekblad Tv Familie geen haast voor het inplannen van nieuwe shows. Wie haar wil boeken, kan voorlopig nergens terecht. Bizar. Maken de meeste artiesten niet nét een nieuwe cd om dan uitgebreid te toeren? Voorlopig doet Karen Damen dat dus niet...

Haar vuurdoop als solozangeres heeft blijkbaar het één en ander losgemaakt bij Karen. "Oei, optredens? Daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht", zei de ex-K3 zangeres kort voor ze de Lotto Arena inpalmde. Iets waar ze nu, wellicht overweldigd door het applaus en de positieve reacties van de fans, duidelijk anders over denkt. Maar hoe graag ze ook nog wil optreden: haar agenda oogt op dat vlak maagdelijk wit.

Meer zelfs, organisatoren die ervan dromen om Karen Damen op het podium van hun festival of Cultureel Centrum te krijgen, wisten tot vorig weekend niet eens bij wie ze daarvoor terechtkonden. "Het klopt dat er nog geen boekingskantoor is vastgelegd", vangt Tv Familie op in haar entourage. "Van bij het begin waren we overeengekomen dat we eerst het concert én de reacties van het publiek in de Lotto Arena zouden afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen."

