Na de MS-diagnose: Selma Blair bezoekt Oscars-afterparty met wandelstok

25 februari 2019

12u04

Bron: Elle 0 Celebrities Selma Blair (46) bezocht gisterenavond de Vanity Fair Oscar-afterparty. Op zich niets speciaals, zou je denken, maar het was de eerste keer dat de actrice op de rode loper verscheen nadat ze afgelopen oktober bekendmaakte dat ze aan multiple sclerose (MS) lijdt. Ze verscheen met een wandelstok op het feestje.

Afgelopen oktober liet Selma Blair op Instagram weten dat ze multiple sclerose, een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, heeft. “Ik heb multiple sclerose. Het gaat steeds erger. Bij de gratie van de heer, en de wilskracht en het begrip van de producenten bij Netflix, heb ik een baan. Een prachtige baan. Ik ben gehandicapt. Ik val soms. Ik laat dingen vallen. Mijn geheugen is mistig. En mijn linkerzijde vraagt om aanwijzingen van een gebroken gps,” schreef ze. “Maar we doen het.”

Gisteren verscheen ze dus voor de eerste keer op de rode loper sinds ze haar diagnose bekendmaakte. Ze droeg een glamoureuze jurk en gebruikte een wandelstok om zich voort te bewegen. Toen ze voor de fotografen stond, begon ze te huilen. “Het kostte me veel moeite om hier te komen”, vertelde ze, wat haar veel gejuich van de fotografen opleverde.

De Amerikaanse Blair brak in 1999 door met haar rol in ‘Cruel Intentions’, een moderne interpretatie van het boek ‘Les Liaisons Dangereuses’. Later oogstte ze nog internationaal succes met rollen in ‘Legally Blonde’, ‘The Sweetest Thing’ en ‘Hellboy’.