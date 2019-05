Na de kritiek op hun concert: Spice Girls bouwen wild feestje SD

28 mei 2019

07u36

Bron: The Sun 0 Celebrities Het eerste concert van langverwachte reünietournee van de Spice Girls mag dan niet van een leien dakje gelopen zijn, het hield de meiden in ieder geval niet tegen om ‘s avonds flink wat stoom af te laten met een stevig feestje.

Het eerste reünieconcert van de Spice Girls in Dublin moest één groot feest worden, maar draaide voor heel wat fans uiteindelijk heel anders uit: het geluid bleek zo rampzalig dat sommige concertgangers in tranen de zaal verlieten. Maar de vier Spice Girls lieten dat blijkbaar niet al te zeer aan hun hart komen. Volgens The Sun bouwden ze ‘s avonds samen met hun dansers een stevig feestje in het café The Grayson, waar sommigen tot drie uur ‘s nachts bleven. In een video van één van de dansers is te zien hoe de 43-jarige Mel B op een tafel staat en roept ‘Shots right now’, in referentie naar hun hit uit 1997, ‘Stop’.

Mel C hield zich ondertussen op een heel andere manier bezig. Zij nam in een ‘Spice World’-trui en onderbroek een ijsbad. “Het vraagt veel onderhoud om Sporty Spice te zijn”, lachte ze. “Ik ben vrij stijf na onze eerste show in Dublin gisteren. Dank je, het was geweldig. En het is oké, ik moet hier maar tien minuutjes in zitten. Dat valt mee.”

Van Geri Horner en Emma Bunton, de twee andere Spice Girls die mee op tournee zijn, viel geen spoor te bekennen op de beelden van het feestje. Horner bracht waarschijnlijk tijd door met haar familie - kinderen Bluebell en Monty en echtgenoot Christian - die in een privévliegtuig waren overgevlogen.

De Spice Girls zijn nog tot midden juni op tournee.