Na de 100 mooiste vrouwen, nu ook de 100 knapste mannen

Bron: CIC 1 EPA Leonardo DiCaprio Celebrities Al 28 jaar maakt de website CIC een lijst bekend met de mooiste vrouwengezichten. En de mannen dan? Die hebben sinds vijf jaar ook een lijst. Net als bij de dames zijn niet bekendheid en pure esthetische aspecten belangrijk, maar ook elegantie, originaliteit, passie en klasse.

De eerste plaats gaat naar de Koreaanse popster V (echte naam Kim Tae-Hyung). Bij ons doet de naam niet echt een belletje rinkelen, maar in de top tien staan wel een aantal gezichten die ons wel bekend zijn. Op de tweede plaats staat bijvoorbeeld de indrukwekkende Jason Momoa, de Hawaïaanse acteur die Khal Drogo speelt in de serie 'Games of Thrones'.

Op de derde plaats staat de Amerikaanse acteur Armie Hammer, vooral bekend door de dubbelrol van rijke tweeling die hij speelde in de Facebookfilm 'The Social Network'. Andere bekende namen in de top tien zijn de Zweedse Youtuber Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie, en de Britse acteur Idris Elba.

Publieksfavoriet Leonardo DiCaprio eindigt pas op plaats 87. Hij is misschien wel de allergrootste naam op de lijst, maar de makers willen duidelijk maken dat de mate van bekendheid geen invloed mag hebben op de lijst.

