Na Chrissy Teigen: dit zijn de 10 leukste zwangerschapsaankondigingen

Chrissy Teigen, de vrouw van zanger John Legend, maakte met een schattige video op Instagram bekend dat ze hun tweede kindje verwacht. Op de video is te zien hoe hun dochtertje Luna (1,5 jaar) naar de buik van Chrissy wijst en zegt dat er een baby in zit. Het model krijgt veel lof over haar originele aankondiging , maar Chrissy is lang niet de enige die werk stak in een leuke zwangerschapsaankondiging. Kijk maar naar deze top 10!