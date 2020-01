Na broodnodige rustpauze: Jan Smit gaat eind van de maand weer aan de slag SDE

09 januari 2020

17u58

Bron: ANP 4 Celebrities Jan Smit (34) gaat eind deze maand weer aan het werk. Dat bevestigt zijn manager aan BuzzE. De zanger is na ruim twee maanden rust op 28 januari van de partij tijdens de officiële loting voor de halve finales van het Eurovisiesongfestival.

Samen met zijn medepresentatoren Edsilia Rombley en Chantal Janzen praat de Nederlandse zanger de lotingsceremonie in het Rotterdamse stadhuis aan elkaar. Dan wordt bepaald in welke van de twee halve finales, op 12 en 14 mei, de deelnemende landen aantreden. De loting wordt live uitgezonden op NPO 1.

In november maakte Jan bekend dat hij een tijdje rust zou nemen. Op Twitter schreef hij dat hij aan acute laryngitis zou lijden, een aandoening die veroorzaakt wordt door overmatig gebruik van de stembanden. “Dit betreft een acuut keelprobleem en maakt het onmogelijk om mezelf voor 100% live te kunnen inzetten”, schreef hij. “Ik ondervind momenteel teveel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe…” Daarom besliste Smit om al zeker tot het einde van het jaar zijn agenda volledig vrij te maken om te kunnen herstellen. “Ik wil de rest van dit jaar heel graag gebruiken om mezelf weer helemaal op te laden voor 2020, zodat ik in het voorjaar weer kan knallen.”

Toch hadden sommige mensen twijfels bij die uitleg. Zo ook zanger en presentator Gerard Joling, die net als Jan een onderdeel vormt van de Nederlandse groep De Toppers. In een radioshow verklaarde Joling dat Smit volgens hem een burn-out heeft. “Ik denk niet dat het alleen stemproblemen zijn, ik denk dat Jan gewoon een vette burn-out heeft”, klonk het. “Want een keelontsteking zoals hij dat in het Latijns omschreven heeft, dat klinkt heel leuk, maar dat is gewoon een keelontsteking. Met een week penicilline ben je daar wel vanaf. Ik denk dat Jan gewoon even gas terug moet nemen. Ik heb het zelf tien jaar geleden ook gehad. Het is soms net een speeltuin waar je inzit. Alles is leuk, en dan is het lastig om keuzes te maken.” Ook de Nederlandse zanger Jan Dulles drukte eerder al zijn bezorgdheid uit over Smit. “Hij is echt uitgeput”, vertelde hij. “Hij ziet er niet goed uit. Zo is hij een kilo of dertien afgevallen, op een gegeven moment houdt je lichaam dat niet meer vol.”

Alles lijkt nu dus terug in orde te zijn met Jan.