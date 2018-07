Na breuk met Cheryl: Liam Payne neemt intrek in Londense flat SD

11 juli 2018

14u09

Bron: ANP 0 Celebrities Liam Payne (24) pakt zijn leven na de breuk met Cheryl Cole (35) weer op. Behalve dat hij op toernee is, heeft hij ook zijn intrek genomen in een Londense flat. In het echtelijk huis in Surrey, dat op Liams naam staat, mogen Cheryl en hun 15 maanden oude zoontje Bear blijven wonen. Dit meldt de Daily Mail.

Volgens een bron wilde de zanger zo snel mogelijk een eigen plek hebben en wilde hij per se in Londen wonen. "Het stelt niet veel voor hoor, verwacht geen glitter en glamour appartement. Maar dat maakt hem niks uit, dit is prima nu hij aan het toeren is en bovendien kan hij er aan zijn album werken. Het was voor Liam ook belangrijk dat Cheryl en Bear in een veilige en comfortabele omgeving wonen, daarom wil hij dat zij in zijn huis blijven wonen."

Begin juli maakten Liam en Cheryl op Twitter bekend dat ze uit elkaar gingen. Het stel begon in 2016 te daten en in maart van 2017 kondigden ze de geboorte van hun zoon aan. Eerder dit jaar staken geruchten de kop op dat hun relatie in zwaar weer was geraakt, die toen nog stellig door beide werden ontkend.