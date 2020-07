Na beschuldigingen van huiselijk geweld: bassist stapt uit Maroon 5 BDB

15 juli 2020

20u23

Bassist Mickey Madden (41) van de band Maroon 5 stapt voor onbepaalde tijd uit de band. Dat vertelde de muzikant tegen People. De muzikant werd eind juni gearresteerd na beschuldigingen van huiselijk geweld.

“Ik heb een aantal dingen waarmee ik nu moet dealen en daarom heb ik besloten om voorlopig een pauze te nemen bij Maroon 5", zei de bassist in een verklaring tegen People. “Gedurende die tijd wil ik geen afleiding zijn voor de bandleden. Ik wens ze het beste.”

Madden werd eind juni gearresteerd omdat hij werd beschuldigd van huiselijk geweld. Intussen werd hij weer vrijgelaten nadat hij een borgsom van 50.000 dollar (43.800 euro) had betaald. Op 29 september moet hij voor de rechtbank verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat de muzikant met het gerecht in aanraking komt. In 2016 werd de bassist al eens gearresteerd omdat hij harddrugs zoals cocaïne zou hebben verhandeld. Madden kwam er toen gemakkelijk van af met één dag werkstraf.