Na André Hazes sleept ook Bridget Maasland Privé voor de rechter

11 december 2019

20u41

Bron: ANP 0 Celebrities Het Nederlandse magazine Privé heeft net een schikking getroffen in de ene rechtszaak - die met André Hazes - of de volgende staat al voor de deur. Nu is het André’s nieuwe vriendin, Bridget Maasland (45), die het weekblad voor de rechter sleept. Volgens de presentatrice heeft het blad uitspraken gedaan die volgens haar niet kloppen.

Het was misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die Bridget Maasland zal vertegenwoordigen, die het nieuws bekendmaakte aan RTL Boulevard. Bridget valt over enkele uitspraken die Privé recent deed. Volgens het magazine had Bridget al tijdens het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014 het bed gedeeld met André Hazes, maar volgens de presentatrice is daar niets van waar. Volgens Peter R. de Vries zijn er heel wat mensen die kunnen getuigen dat de claim van Privé niet waar is. Hij stelt dat de reputatie van Bridget is aangetast. “Je kan niet zeggen: je weet wel hoe het werkt omdat je een BN’er bent en dus moet je je dit soort dingen maar laten welgevallen”, zei hij. Het kortgeding volgt donderdagochtend.

Eerder vandaag won Bridget’s nieuwe vriend, André Hazes, een rechtszaak tegen Privé voor het publiceren van foto’s van zijn driejarige zoontje op de cover van het blad. Het magazine publiceerde excuses en maakte een vergoeding over aan een dierenkennel op Bonaire.