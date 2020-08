Na achttien jaar: twee verdachten in moordzaak dj van rapgroep Run-D.M.C. opgepakt SDE

17 augustus 2020

21u19

Bron: CNN 1 Celebrities Twee mannen zijn aangehouden in verband met de moord op Jam Master Jay, een lid van de voormalige rapgroep Run-D.M.C. Zijn moord is al bijna achttien jaar onopgelost.

Jam Master Jay, wiens echte naam Jason Mizell is, werd in oktober 2002 neergeschoten in een opnamestudio in Queens, in New York. Hij was toen 37 jaar oud. Amerikaanse media melden op basis van politiebronnen dat de verdachten actief in de drugshandel. Ronald Washington (56) zit al een gevangenisstraf uit voor gewapende roofovervallen. Hij kwam al in 2007 als verdachte in beeld. De andere, Karl Jordan (36), is zondag opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom de politie nu net bij deze mannen uitkomt, en waarom het nu gebeurt.

Begin jaren 1980 vormde Jam Master Jay samen met Run (Joseph Simmons) en DMC (Darryl McDaniels) het hiphop-trio Run-DMC. Een van hun bekendste nummers is ‘Walk This Way’, een duet met Aerosmith uit 1986. Vlak na de release van het album ‘Crown Royal’ uit 2001 werd Jam Master Jay vermoord. De groep ging na z'n dood uit elkaar. In 2009 werd de groep bijgevoegd in de Rock and Roll Hall of Fame.