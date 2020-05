Na 4 huwelijken: Pamela Anderson wil graag nog een keer trouwen MVO

28 mei 2020

21u29

Bron: ANP 0 Celebrities Pamela Anderson is na vier huwelijken nog niet klaar. De 52-jarige Baywatch-ster zou graag nog een keer trouwen, vertelt ze aan The New York Times.

Begin dit jaar leek het erop dat Pamela voor de vijfde keer in het huwelijksbootje was gestapt en dat het huwelijk met Jon Peters al na twaalf dagen was gestrand. Achteraf bleek dat het koppel niet officieel getrouwd was. “Ik was niet getrouwd”, bevestigt de actrice nu.

Wel was er “een moment”, maar niets officieels. “Maar er was geen bruiloft, er was geen huwelijk, er was niets. Het is alsof het helemaal niet is gebeurd. Dat klinkt bizar, maar zo is het.”

Nog ééntje

Dat betekent niet dat Pamela in de toekomst niet graag weer zou willen trouwen. “Absoluut”, antwoordt ze op de vraag of ze dat ziet zitten. “Nog één keer. Nog één keer, alsjeblieft, God.”

De actrice was eerder getrouwd met Tommy Lee (1995-1998), met wie ze twee zoons heeft. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, maar ook dat hield niet lang stand. Pamela gaf vervolgens twee keer, in 2007 en 2013, het jawoord aan Rick Solomon. Die laatste huwelijken rekent Pamela overigens zelf als één.