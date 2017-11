Na 12 jaar: "Vermiste vriend van Olivia Newton-John gevonden" TDS

08u29

Bron: New Idea 0 AP Celebrities Wat is er toch gebeurd met cameraman Patrick McDermott, destijds de vriend van Grease-ster Olivia Newton-John? Het is een vraag waar we sinds zijn mysterieuze verdwijning in 2005 nooit antwoord op kregen. Of toch tot nu, want p rivédetectives beweren de man "gevonden" te hebben in Mexico.

Al 12 jaar lang wordt Patrick McDermott vermist en doodverklaard. De toenmalige vriend van Grease-ster Olivia Newton-John ging in 2005 vissen, maar kwam nooit terug. Olivia bleef ontroostbaar achter na de mysterieuze verdwijning van haar grote liefde.



Gezond en wel

Al die tijd werd niets van Patrick vernomen. Maar nu zouden nieuwe foto's bewijzen hij hij wel degelijk in leven is. Volgens het blad New Idea zou een team van privéonderzoekers McDermott op het spoor zijn gekomen in Mexico. Hij zou gezond en wel op een camping leven.

Op de beelden zit een man in bloot bovenlijf naast een vrouw. Volgens het magazine gaat het duidelijk om McDermott, en komen het uiterlijk en de leeftijd overeen. “De gelijkenis is treffend”, aldus een detective. “De ogen zijn erg gelijkend en de oren strekken zich over dezelfde afstand over het hoofd uit. Ik geloof dat hij het is.”

rv

In 2010 werd al eens beweerd dat McDermott nog in leven was. Ook toen werd beweerd dat hij zich in Mexico schuilhield. Fotografisch bewijs was er toen echter niet.