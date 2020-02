Na 12 dagen huwelijk met Pamela Anderson: Jon Peters opnieuw verloofd met vrouw die hij voor haar dumpte MVO

21 februari 2020

09u00 0 Celebrities Jon Peters, de man die een maand geleden het ja-woord gaf aan Pamela Anderson, is nu verloofd met een andere vrouw. De Baywatch-ster en de producent gingen twaalf dagen na hun huwelijksceremonie uit elkaar.

De 52-jarige actrice en de 74-jarige filmproducent hadden meer dan dertig jaar geleden al een relatie nadat ze elkaar hadden ontmoet in de Playboy Mansion. Vorige maand maakten ze ineens bekend dat ze in Malibu in het huwelijk waren getreden, alhoewel later bleek dat daar geen officieel huwelijkscertificaat aan te pas was gekomen.

Peters is vandaag opnieuw samen met zijn ex-verloofde, de vrouw die hij destijds liet staan om met Pamela te trouwen. Julia Faye West heeft zijn excuses aanvaardt en trekt nu weer bij de man in.

Pamela Anderson was eerder al getrouwd met Tommy Lee, zanger Kid Rock en twee keer met Rick Salomon. Ook Peters was al vier keer getrouwd