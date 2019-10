Na 11 keer rehab en 7 jaar cel: Michael Douglas in tranen bij verzoening met ‘probleemzoon’ Cameron TDS

30 oktober 2019

14u09

Bron: ABC 1 Celebrities Deze week werd ‘The Douglas Dynasty’ uitgezonden, een special van de Amerikaanse zender ABC over de carrières van Kirk (102), Michael (75) en Cameron Douglas (40). De uitzending wierp een nieuw licht op de verstandhoudingen tussen de drie generaties acteurs, en legde enkele hartverscheurende momenten uit hun leven bloot. Zo bekende Cameron dat zijn ‘hopeloze bewondering’ voor zijn vader hem in de afgrond deed storten.

Kirk Douglas, Michael Douglas of Cameron Douglas: de kans dat je nog nooit een film hebt gezien waar één van de drie acteurs in meespeelt, lijkt eerder klein. Kirk Douglas werd vooral bekend door zijn rol als Spartacus, en doorheen zijn glansrijke carrière dook hij op in maar liefst 87 producties. Daarna gaf hij de fakkel door aan Michael, die inmiddels al meerdere Emmy’s, Golden Globes en Academy Awards heeft verzameld als acteur en producent. Voor de Douglas-clan leek de showbusiness dus haast onontkoombaar, of zo voelde het toch aan voor zoon Cameron. Hij zei in de special dan ook dat die gedachte de basis vormde voor zijn problemen.

“Ik voelde een hopeloze bewondering voor mijn vader”, zei hij. “Ik zag hem op billboards, waar hij in epische en bovenmenselijke proporties stond afgebeeld.” Omdat Cameron al op 13-jarige leeftijd dacht dat hij tekortschoot, begon hij op school te experimenteren met drugs om zijn gedachten te verzetten. Aanvankelijk was het marihuana, maar zijn gebruik escaleerde al snel. Eerst zocht hij zijn toevlucht in cocaïne, vervolgens in crystal meth en later heroïne. Cameron was nog niet eens 25 jaar oud toen hij al 11 keer naar een afkickkliniek werd gestuurd om er af te kicken van zijn verslavingen.

Banden verbreken

Michael kon niet met de situatie om. “Hij noemde mij King of the Shitheads toen ik van het internaat werd geschopt”, zegt Cameron. “En later belde hij mij ook op om te zeggen dat hij van mij hield, maar dat hij niet langer emotioneel kon betrokken zijn met mij. Hij vreesde dan ook dat ik zou sterven.” Cameron Douglas overleed gelukkig niet, maar werd wel zeven jaar naar de cel gestuurd, waarvan twee in afgezonderde opsluiting. Hij werd in 2016 vrijgelaten uit de gevangenis en heeft inmiddels al vijf jaar geen drugs meer aangeraakt.

Toen Cameron zich verzoende met zijn vader, begon Michael spontaan te huilen. Dat geeft de acteur zelf toe in de special, waarin hij ook zegt spijt te hebben van het verleden en zich verrassend genoeg ook zelf te herkennen in het verhaal van zijn zoon. “Ik had me meer op mijn familie moeten concentreren”, aldus Michael. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je in een carrière zit waarbij je zelf uit de schaduw van je vader probeert te treden en een eigen leven probeert te leiden.”

Nog één vraag

Cameron heeft nog één vraag voor zijn vader in de special: “Ik wil graag weten of je echt dacht dat ik het niet zou halen, of dat je toch bleef hopen dat ik erdoorheen zou kunnen komen?” Michael moet bekennen dat hij zijn hart vasthield: “Nou, ik had altijd hoop, maar nee, ik dacht niet dat je het zou halen.”