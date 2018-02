Nóg een aanklacht wegens misbruik tegen 'Happy Days'-acteur Scott Baio DBJ

14 februari 2018

10u00 0 Celebrities Nadat eerder Nicole Eggert naar de politie stapte met beschuldigingen aan het adres van acteur Scott Baio (57), wegens misbruik, zegt nu een tweede 'Charles In Charge'-kindster dat Baio hem als minderjarige seksueel misbruikt heeft. Het gaat hierbij om Alexander Polinsky, meldt Variety.

Op woensdag doet Polinksy zijn verhaal tijdens een persconferentie, waarin hij wordt bijgestaan door advocate Lisa Bloom, die tevens de verdediging van Nicole Eggert op zich heeft genomen. Ook Eggert zal spreken tijdens de bijeenkomst, zo laat Bloom via Twitter weten.

Baio, onder meer bekend van zijn rol als Chachi in 'Happy Days', ontkent alle beschuldigingen. Wel zegt hij een seksuele relatie met Eggert te hebben gehad toen zij achttien was, de leeftijd waarop dat legaal is in Californië.