Mysterieus: Demi Lovato gespot in parelwitte trouwjurk MVO

10u15 0 Instagram Demi Lovato duikt op in trouwjurk. Celebrities Demi Lovato postte een foto van zichzelf in een indrukwekkende trouwjurk op Instagram. Ze schreef er niets bij, waardoor de verbeelding van haar fans nu de vrije loop heeft.

Het is onwaarschijnlijk dat Demi écht naar het altaar zal wandelen, ze is namelijk al een tijdje uit elkaar met haar grote liefde, Wilmer Valderrama. Eerder dit jaar verklaarde ze nog dat ze altijd van hem zou houden, maar dat ze beter af waren als vrienden.

De kans is groter dat de opnames voor de videoclip van haar nummer 'Tell Me You Love Me' van start zijn gegaan. Gezien de titel zou zo'n jurk daarvoor wél toepasselijk kunnen zijn.

Een foto die is geplaatst door Demi Lovato (@ddlovato) op 22 nov 2017 om 21:02 CET