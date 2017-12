Mysterie in Hollywood: waar is Jennifer Love Hewitt? TDS/KD

18u45 0 Photo News Celebrities Het is een steeds vaker gestelde vraag in Hollywood: Jennifer Love Hewitt lijkt compleet van de radar verdwenen. Sinds de actrice in 2015 opstapte bij ' Criminal Minds', speelde ze nergens meer in mee, werd ze niet meer gecast én amper nog gezien. Wat is er aan de hand?

De naam Jennifer Love Hewitt doet ook hier een belletje rinkelen. De Amerikaanse actrice vertolkte jarenlang de hoofdrol in 'Ghost Whisperer' en was daarnaast te zien in films als 'I Know What You Did Last Summer' en 'The Tuxedo'. Als zangeres bracht ze bovendien vier eigen albums uit. De nu 38-jarige Jennifer speelde in 2015 ook mee in de misdaadreeks 'Criminal Minds'. Ze nam ontslag toen ze zwanger werd en meer tijd voor zichzelf wou.

Bevrijdend

"Ik moet al heel mijn hele carrière op mijn lijn letten, dus zwanger zijn is heel bevrijdend", vertelde Jennifer toen. "Omdat zo velen van ons bezig of gedreven zijn, vergeten we voor onszelf te zorgen. Maar als je zwanger bent, draait het allemaal om jou en die baby in je buik. Ik hoop na de zwangerschap een beetje vriendelijker voor mezelf te blijven."

Die vrijheid lijkt de actrice sinds dat moment te verkiezen boven werk, want Jennifer heeft zich samen met haar echtgenoot Brian Hallisay volledig teruggetrokken uit de Hollywood-scene. Waar ze nu de focus op legt? Een gelukkig gezinsleven, samen met hun kinderen Autumn en Atticus.

Zonsverduistering

Love Hewitt leek al die tijd letterlijk van de radar verdwenen. Ook op de sociale media, waar haar Twitteraccount volledig verwaarloosd werd. In 2016 tweette ze nog een handvol keer, dit jaar verstuurde ze welgeteld twee berichtjes.

In augustus dook Jennifer wel voor het eerst op op Instagram. Maar ook daar waren haar foto's meteen van een heel andere orde dan die van de meeste sterren: geen glamoureuze beelden, maar alledaagse taferelen, zoals u en ik ze meemaken. Van de zonsverduistering bijwonen, over een kop koffie drinken, tot het testen van schoonheidsproducten en het posten van leuke selfies: het gezinsleven van de Jennifer speelt dezer dagen dus duidelijk de hoofdrol. Intussen is Hewitt dus van fulltime actrice naar fulltime huismama gegaan. En daar koestert ze iedere minuut van.

Seeing the world through non prescription glasses. #mondayvibesbelike Een foto die is geplaatst door Jennifer Love Hewitt (@jenniferlovehewitt) op 04 dec 2017 om 20:45 CET