Muzikale Luna gaat papa John Legend achterna KDL

06 februari 2018

09u01 0 Celebrities Luna Legend, het 21 maanden oude dochtertje van zanger John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen, lijkt haar vader achterna te gaan. Op haar Instagram, die beheerd wordt door haar ouders, is de kleine meid zingend te zien, tot hilariteit van moeder Chrissy die lachend op de achtergrond te horen is.

Luna is echt een 'daddy's girl', die graag tijd doorbrengt met haar vader, met name op het muzikale vlak. "Ze is absoluut geïnteresseerd in muziek en vindt het leuk om met mij aan de piano te zitten en samen te spelen. Natuurlijk vind ik dat ook enig en wie weet waar het toe leidt," vertelt John.

Eerder deze maand maakte het powerkoppel bekend dat hun tweede kind een zoon wordt. Chrissy postte na de Grammy's een foto op Instagram, waarop ze te zien is met haar groeiende babybuik: "Mamma en haar babyboy".

This song is for you, mom😘💖! #chrissyteigen #johnlegend #lunasimone Een foto die is geplaatst door null (@babylunasimone) op 06 feb 2018 om 01:08 CET