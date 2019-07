Muzieklegende Elton John is fan van jonge artiesten Khalid en Billie Eilish Redactie

02 juli 2019

15u19

Bron: ANP 0 Celebrities Elton John blijft op muzikaal vlak erg graag bij de tijd. Van jonge artiesten zoals Khalid en Billie Eilish kan hij erg genieten. Dat heeft de artiest zelf gezegd in een interview. “Zo’n talent zie je niet vaak”, klinkt het enthousiast.

Volgens Elton, die in 2017 een cover opnam van Khalids Young, Dumb & Broke, is Khalid "een geweldige schrijver en een fantastische zanger". "Hij wordt een groot artiest met een langlopende en interessante carrière", zegt hij tegen Complex. Ook van de 17-jarige Billie Eilish is de zanger fan. "Ze is niet in één hokje te stoppen. Er zijn geen regels. Ik kan niet wachten om haar live te zien, want ze heeft iets heel speciaals. Talent zoals dat van haar zie je niet vaak.”

Elton krijgt naar eigen zeggen wekelijks een overzicht van alle nieuwe singles en albums die zijn uitgekomen en stuurt vervolgens iemand met een boodschappenlijstje naar de platenzaak. "Ik ben nooit de behoefte kwijtgeraakt om nieuwe muziek te luisteren en te ontdekken. Het voelde nooit goed om gewoon verzadigd te zijn door wat ik al ken", zegt de 72-jarige zanger.