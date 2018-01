Music Hall dompelt publiek onder in show met grootste hits uit de musical-geschiedenis MVO

Altijd al eens een musical willen zien, maar nooit zeker geweten welke u het best zou bevallen? Dan is de nieuwe show van Music Hall misschien wel de perfecte introductie van het genre. 'The Best of Musicals' brengt de grootste hits uit de geschiedenis van de musicalwereld.

De grootste hits uit de bekendste en meest geliefde musicals; dat is wat Music Hall tussen 23 en 25 februari 2018 presenteert in Stadsschouwburg Antwerpen met 'The Best of Musicals'.

Het lijstje aan musicals waaruit wereldhits voortvloeiden, of die nummers voortbrachten die ondertussen tot het collectieve muzikale geheugen behoren, oogt behoorlijk impressionant. 'Evita' ('Don’t Cry For Me Argentina'), 'Mamma Mia!' ('Dancing Queen'), 'Les Misérables' ('Bring Him Home’), 'Grease' ('Greased Lightning’), 'The Phantom of the Opera' ('The Music of the Night’), 'Cats' (‘Memory’), 'Jersey Boys' (‘Oh What A Night’), 'Jekyll & Hyde' (’This is The Moment’), 'Frozen' (‘Let It Go’) en nog vele andere.

De nummers worden gebracht door een live orkest en een indrukwekkende cast met onder andere Hans Peter Janssens, Deborah De Ridder, Marleen van der Loo, Sven Tummeleer, Charlotte Campion, Reuben De Boel, Christophe Coenegrachts, Fleur Brusselmans, Jervin Weckx en Elke Buyle.

Binnenkort wordt de volledige lijst met nummer bekendgemaakt.

