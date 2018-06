MTV Generation Award-winnaar Chris Pratt deelt 9 bizarre levenslessen SD

19 juni 2018

15u54

Bron: E! Online 0 Celebrities Chris Pratt (38) heeft maandagavond de Generation Award gewonnen op de MTV Movie & TV Awards. De acteur werd in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange carrière in de tv- en filmwereld. In zijn speech bedankte hij niet alleen zijn familie en fans, maar gaf hij meteen ook wat goede raad aan de volgende generatie.

Pratt ontving de award uit handen van zijn 'Jurassic World: Fallen Kingdom'-collega Bryce Dallas Howard en zijn 'Parks and Recreation'-collega Aubrey Plaza. Het duo eerde hem voor zijn uiteenlopend palmares en uitzonderlijk acteertalent.

Het was dan ook niet zo verrassend dat Pratt, die al achttien jaar in het vak zit, van het moment gebruik maakte om zijn collega's, fans en familie, met name zijn 5-jarige zoon Jack, te bedanken. Maar wat daarna volgende was minder gebruikelijk voor een acceptance speech. "Hier zijn negen levenslessen voor de volgende generatie", stak hij van wal.

"Regel 1: adem diep in en uit. Wie niet ademt, stikt. Regel 2: je hebt een ziel, wees er voorzichtig mee. Regel 3: wees geen pestkop. Als je sterk bent, wees dan beschermend. Als je slim bent, wees dan bescheiden. Kracht en intelligentie zijn vormen van macht, hanteer ze niet tegen zwakkeren. Dat maakt je een pestkop. Je bent beter dan dat. Regel 4: als je een hond een medicijn wilt geven, steek het dan in een stukje hamburger. Regel 5: maakt niet uit wat het is, zorgt dat je het verdient. Regel 6: god bestaat en hij houdt van je. God wil het beste voor je, geloof dat maar. Dat doe ik ook. Regel 7: als je naar het groot toilet moet maar bang bent voor vervelende geurtjes, doe dan zoals ik. Doe de deur op slot, leeg éérst je blaas, doe dan nummer twee en trek vervolgens meteen door. Probleem opgelost! Regel 8: leer bidden. Regel 9: niemand is perfect."