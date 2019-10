MTV eert Liam Gallagher met eerste ‘Rock Icon’-award Redactie

30 oktober 2019

22u05

Bron: ANP 0 Muziek Liam Gallagher wordt zondag tijdens de MTV EMA gekroond tot Rock Icon. Dat heeft de muziekzender woensdag bekendgemaakt. De voormalig Oasis-zanger is de eerste artiest die de oeuvreprijs in ontvangst mag nemen.

MTV koos Liam als eerste winnaar omdat hij "een van de meest succesvolle, invloedrijke en kleurrijke rockartiesten van de wereld is”, aldus de zender. "De rijke muziekgeschiedenis die we met Liam hebben, met zowel zijn voormalige band Oasis en solo, heeft ons geïnspireerd om de allereerste Rock Icon award uit te reiken", klinkt het.

De Britse zanger zal tijdens de awardshow in de Spaanse stad Sevilla ook een hit van Oasis en een nummer van zijn nieuwste soloplaat 'Why Me? Why Not.' spelen.