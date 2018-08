Mr. Bean: "Die grap van Johnson over boerkadragers en brievenbussen vond ik nog een redelijk goeie" SVM

10 augustus 2018

12u20

Bron: Belga 0 Celebrities Rowan Atkinson, de Britse komiek die vooral bekend werd als Mr. Bean, neemt het in een lezersbrief aan de krant The Times op voor ex-minister Boris Johnson. Die veroorzaakte ophef door vrouwen in boerka te vergelijken met "bankrovers" en "brievenbussen". "Ik ben een levenslange voorstander van de vrijheid om grappen te maken over religie. Die mop van Boris Johnson over de gelijkenis tussen boerkadragers en brievenbussen vond ik nog een redelijk goeie", stelt de komiek.

Johnson ligt al dagen onder druk -ook binnen zijn eigen partij- voor zijn spottende column in The Telegraph. Hij wordt ervan beschuldigd aan stemmingmakerij te doen tegen moslims om in de gunst te vallen bij rechts-conservatieve kiezers. Zelfs premier Theresa May eiste verontschuldigingen van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Johnson zal zich moeten verantwoorden voor de tuchtcommissie van de conservatieve partij. In het ergste geval vliegt hij uit de partij.

Atkinson vindt verontschuldigingen niet nodig. "Met alle grappen over religie stoot men altijd iemand voor het hoofd. Verontschuldigingen zijn dan ook zinloos. Men zou zich enkel voor een slechte mop moeten verontschuldigen", schrijft hij.

Het is niet de eerste keer dat Atkinson zich uitlaat over het onderwerp. Toen de regering-Blair het aanzetten tot haat tegenover religies strafbaar wilde maken, zette hij samen met andere artiesten een tegenbeweging op.