Morrissey verdedigt Weinstein: "Die vrouwen hadden maar uit zijn slaapkamer moeten blijven"

17u52 5 EPA Morrissey heeft het gehad met het Weinstein schandaal. Celebrities De Britse zanger Morrissey ligt niet wakker van alle beschuldigingen tegenover mannen als Weinstein, zo zei hij in een recent interview. "Het is een stunt geworden", klinkt het. "Opeens is iederéén schuldig."

"Op deze manier kunnen we iedereen die ooit tegen iemand heeft gezegd 'ik vind je leuk' van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan beschuldigen", meent hij. "Als ik niemand kan vertellen dat ik hem leuk vind, hoe moet die persoon dat dan weten? Natuurlijk zijn er extreme gevallen: verkrachting is verachtelijk. Maar we moeten de rest relativeren. Anders is elke persoon op heel deze planeet schuldig. Sommige mensen weten ook niet hoe ze iemand moeten versieren, en dat doet hun gedrag soms agressief overkomen. Als je van bovenaf laat beslissen dat dat niet mag, zitten we allemaal vast."

Kevin Spacey

Hij verdedigt ook Kevin Spacey, die de laatste weken in opspraak kwam omdat hij jonge mannen zou hebben mishandeld. "Zo ver ik weet, was hij in dezelfde slaapkamer met een 14-jarige. Kevin was 26, ja, maar ik vraag me vooral af waar de ouders van die jongen waren. Ik vraag me ook af of die jongen niet perfect wist wat er kon gebeuren. Ik heb zo'n situatie nooit meegemaakt toen ik jong was, misschien omdat ik het niet opzocht? Ik wist wat er zou kunnen gebeuren als ik zulke dingen deed. Als je iemands slaapkamer binnenwandelt, moet je gewoon weten waar dat toe kan leiden... Daarom klinkt dat verhaal me nogal ongeloofwaardig in de oren. Het ziet ernaar uit dat Spacey onterecht wordt geviseerd."

Weinstein

Ook voor Harvey Weinstein heeft hij een paar vriendelijke woorden over. "Die vrouwen weten exact hoe de vork in de steel zit, maar ze lieten het gebeuren. Ze speelden het spelletje mee. Achteraf schaamden ze zich misschien, of vonden het het niet leuk. Dus dan hebben ze de zaken maar omgedraaid en beweerd dat ze niet mee wilden doen in de eerste plaats: 'Ik was aangevallen, ik schrok, ik werd de kamer in gesleurd... Maar als alles goed was gegaan, en het hen een carrière had opgeleverd, zouden ze er niet over praten. Ik haat verkrachting. Ik haat fysieke aanvallen. Ik haat misbruik. Maar in veel gevallen kijk je naar de omstandigheden en moet je concluderen dat de vrouwen gewoon teleurgesteld waren en daarom hun verhaal naar buiten brengen. Kijk eens naar de geschiedenis: bijna alle rocksterren gingen naar bed met hun groupies. Daar zaten ook veel minderjarigen tussen. Bijna iedereen maakte zich schuldig aan het slapen met minderjarigen. Vandaar dat ik vind dat we die hele zaak met een korrel zout moeten nemen."