Morgan Freeman neemt oeuvreprijs in ontvangst

22 januari 2018

07u15 0 Celebrities Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de SAG Awards heeft Morgan Freeman zondagavond in Los Angeles de Life Achievement Award in ontvangst genomen.

De 80-jarige acteur grapte vooraf tegen People dat hij moest opletten dat zijn ego niet te groot werd door dit soort prijzen. Toen hij het beeldje eenmaal in handen had, liet hij de leden van het Screen Actors Guild, de acteursvakbond in Hollywood, weten: "Bij deze momenten in het leven hoort een reeks bedankjes. Ik ga dat niet doen, want ik ken niet al jullie namen, dus dat ga ik niet proberen." Wel verklaarde Morgan: "Dit is meer dan een eerbetoon, dit is een moment in de geschiedenis."

De bejaarde acteur kreeg zelf een apart beeldje aangeboden, maar had wel nog wat aan te merken op de awards die de rest van de avond werden uitgereikt. Die zijn namelijk niet genderneutraal. "Ik wilde dit niet doen, maar ik ga jullie vertellen wat er mis mee is; het werkt van de achterkant bekeken, maar van de voorkant is het genderspecifiek. Misschien ben ik hier iets mee begonnen."