Morgan Freeman beschuldigd van seksueel wangedrag door 16 personen: "Ik bied mijn verontschuldigingen aan" MVO

24 mei 2018

19u14 0 Celebrities Morgan Freeman (80) is de nieuwste naam die opduikt in de #MeToo-kwestie. De acteur wordt door 16 verschillende personen beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat raakte vandaag bekend.

Van de 16 personen die hem beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag menen er 8 slachtoffer te zijn en 8 getuige te zijn geweest van de misdrijven.

Eén van de beschuldigingen komt van een productieassistent die met Freeman samenwerkte op de set van 'Going In Style' in 2015. Zij vertelde aan CNN dat hij herhaaldelijk probeerde om haar rok op te tillen om te kijken of ze wel ondergoed aanhad. Hij gaf ook veel ongepaste commentaren over haar figuur. Haar co-ster Alan Arkin zag het allemaal gebeuren en vertelde Freeman zelfs dat hij ermee op moest houden.

"Je ziet eruit om te neuken"

Een andere vrouw, die met de acteur samenwerkte in 'Now You See Me' meent dat Freeman zowel bij haar als bij andere vrouwelijke collega's ongepaste opmerkingen maakte. "Alle vrouwen op de set trokken spontaan meer kleren aan als ze wisten dat hij op de set zou zijn", verklaart ze. Zo veel schrik hadden ze om aangeraakt of aangesproken te worden.

CNN-reporter Chloe Melas is naar eigen zeggen ook één van de slachtoffers. Toen ze 6 maanden zwanger was en hem interviewde, zei hij haar herhaaldelijk dat ze "eruitzag om te neuken" en dat hij wilde dat hij aanwezig was geweest tijdens het verwekken van haar kind.

In totaal zijn er 16 getuigenissen die Freeman in een slecht daglicht zetten. Of ze ook officieel klacht gaan indienen bij de politie is nog niet bekend. Die verhalen kwamen er na een groot onderzoek rond seksuele intimidatie op de werkvloer in Hollywood, dat werd uitgevoerd door CNN.

Verontschuldiging

Freeman reageerde intussen al op het voorval: "Iedereen waarmee ik gewerkt heb weet dat ik niet het soort persoon ben die opzettelijk mensen beledigd. Ik zou ook nooit iemand bewust oncomfortabel doen voelen. Ik bied mijn verontschuldigingen aan, aan iedereen die zich door mij ongemakkelijk of niet gerespecteerd heeft gevoeld - dat was niet mijn bedoeling."

Freeman is een van de grootste Hollywood-acteurs. Hij is al meer dan vijf decennia actief en speelde grote rollen in films als 'Driving Miss Daisy' en 'Shawshank Redemption'. In 2004 won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol in 'Million Dollar Baby'. Freeman werd daarnaast voor nog eens vier Oscars genomineerd.