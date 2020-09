Moordenaar John Lennon zegt na 40 jaar “sorry” tegen Yoko Ono: “Het was een heel egoïstische daad” Sebastiaan Quekel

22 september 2020

19u54

Bron: AD 4 Celebrities De moordenaar van John Lennon heeft veertig jaar na zijn daad zijn excuses aangeboden aan Yoko Ono (87), de weduwe van de in 1980 doodgeschoten Beatle. “Het was een buitengewoon egoïstische daad. Het spijt me voor de pijn die ik haar heb aangedaan. Ik denk er de hele tijd aan”, vertelde Mark Chapman tijdens een hoorzitting over zijn voorwaardelijke vrijlating.

Chapman, grote fan van Lennon en psychisch in de war, schoot Lennon in 1980 dood voor het Dakota-gebouw in New York. Hij kreeg er twintig jaar gevangenisstraf voor. Chapman voelde zich naar eigen zeggen gedwongen Lennon te vermoorden.



“Het was als een trein, een op hol geslagen trein”, aldus de moordenaar destijds in een gevangenis in New York. Volgens hem zette de hoes van ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ hem aan tot de moord. “Ik zag een succesvolle man die de wereld aan zijn voeten had, en ik was nog geen stipje op die wereld, een mens zonder persoonlijkheid. Toen brak er wat in me.”

Gratie

Chapman blijft mogelijk voor de rest van zijn leven achter de tralies, al mag hij wel om de twee jaar gratie aanvragen. Vorige maand werd zijn elfde verzoek om vervroegde vrijlating afgewezen. Dit houdt in dat Chapman in ieder geval nog twee jaar vastzit. Tijdens de hoorzitting zei Chapman dat hij de 40-jarige rockster had vermoord voor “glorie” en dat hij eigenlijk “de doodstraf verdiende”, zo melden diverse Britse media vandaag.

“Als je kost wat kost een moord op iemand beraamt en weet dat het verkeerd is en je doet het alleen maar voor jezelf, dan verdient dat naar mijn mening een doodstraf”, zei Chapman tijdens de hoorzitting in Wende Correctional Facility, een zwaarbeveiligde gevangenis in New York. “Ik wil alleen maar benadrukken dat het me spijt. Er is geen excuus voor wat heb ik gedaan.” De moord vloeide voort uit “een zucht naar zelfverheerlijking”, aldus Chapman.

In de Verenigde Staten beoordeelt een speciaal comité van specialisten of voorwaardelijke invrijheidstelling mogelijk is. Waarom het verzoek van Chapman deze keer is afgewezen, is niet helemaal duidelijk. In voorgaande jaren kreeg de moordenaar van de beroemde Beatle te horen dat zijn daden nog altijd te zwaar wogen om op vrije voeten te komen.

Zorgen

Chapman was 25 op het moment van de moord. Hij is nu 65 en getrouwd. Zijn vrouw woont in de buurt van de instelling waar hij al acht jaar verblijft. Fel tegenstander van zijn vrijlating is Lennons weduwe Yoko Ono. Zij heeft al verschillende keren laten doorschemeren dat Chapman een veiligheidsrisico vormt voor haar, Lennons twee zonen en zelfs voor zichzelf. “Hij zou het zo nog een keer kunnen doen. Ik zou het kunnen zijn, het kan Sean (haar zoon, red.) zijn, het kan iedereen zijn. Dus er is zeker bezorgdheid.”

