Moora Vander Veken straalt naast nieuwe vriend op filmpremière van 'Helden boven Alles'

'Thuis'-actrice Moora Vander Veken is op de filmpremière van 'Helden boven Alles' voor het eerst verschenen met haar nieuwe vriend, Bram.



In 'Thuis' vertolkt Moora Vander Veken de rol van Olivia Hoefkens, die al relaties had met Louis en Arne. In het echte leven had de actrice twee jaar lang een relatie met Soy Kroon, een Nederlandse acteur die ze leerde kennen toen ze allebei bij Studio 100 werkten. In 2014 ging het toenmalige koppel uit elkaar.



Vorig jaar in juni vertelde Moora nog dat ze een gelukkige vrijgezel was. "Nu ik afgestudeerd ben, voel ik me vrij en kan ik weer op stap gaan. Ik sta aan het begin van mijn nieuwe leven."



Op de filmpremière van de film 'Helden boven Alles' poseert de actrice nu voor het eerst met haar nieuwe vriend.