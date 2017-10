Moora Vander Veken en Mathias Vergels: "Buiten de set horen wij elkaar zelden" TK

Bron: Dag Allemaal 0 vrt Celebrities Vrijdag in Thuis kregen fans de langverwachte hereniging tussen Lowieke en Olivia te zien. In het echte leven hebben acteurs Mathia Vergels (25) en Moora Vander Veken (25) heel wat minder gemeen. Afgezien van het feit dat ze smoorverliefd zijn dan.

In een dubbelinterview met Dag Allemaal vertellen de twee over hun werkrelatie. "Of wij matchen qua karakter? ik zou het eigenlijk niet weten", aldus Moora. "Op de set van 'Thuis' zijn we de beste maatjes, maar buiten het werk zien of horen wij elkaar zelden. Om niet te zeggen nooit. Dat hoeft ook niet, zolang er maar chemie is als we spelen. Eigenlijk is 'Thuis' 't enige wat we gemeenschappelijk hebben, maar dat is voldoende."

Mathias is intussen getrouwd, Moora heeft net een nieuwe relatie. Trouwen is echter nog niet voor meteen. "Pff, daar denk ik liever nog niet over na. Dat zalige gevoel van verliefd zijn, zonder al te veel na te denken, dat zou ik graag nog even koesteren.'t Is allemaal nog pril, maar het voelt zo fijn. We zijn elkaar op 't gemakje aan het ontdekken, zonder enige druk. Ik geniet keihard en laat alles op me afkomen. We amuseren ons geweldig. Is dat niet het belangrijkste?"

Haar tegenspeler kan het huwelijk echter alleen maar aanraden. "Ik vind het jammer dat veel mensen zo negatief doen over het huwelijk. Kijk naar Moora. Toen je daarnet vroeg of ze ooit wil trouwen, zag ik paniek in haar ogen. Alsof 'trouwen' een synoniem is voor 'gevangen zijn'. Je jawoord geven betekent niet dat je zware keuzes moet maken. Ik ervaar dat toch niet zo. Als ik zeg: 'Julie, ik ben voesh', dan ga ik een stapje in de wereld zetten. En Julie antwoordt dan: 'Oké, mag ik mee?' Of: 'Ik heb geen zin, ga maar alleen'. Ik doe nog altijd hetzelfde als vroeger, maar weet nu dat zij er is om me te beschermen."

