Monty Python-collega’s reageren op overlijden Terry Jones: “Twee zijn er al weg, nog vier over” TDS

22 januari 2020

18u30

Bron: ANP 1 Celebrities Verschillende sterren hebben op sociale media gereageerd op de dood van Monty Python-acteur Terry Jones. Jones overleed woensdag op 77-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van dementie.

John Cleese dankt Jones voor zijn werk, laat hij weten via Twitter. “Hoorde het net over Terry J”, schrijft Cleese over zijn Monty Python-collega. “Het voelt vreemd dat een man met zoveel talenten en zoveel eindeloos enthousiasme zo zachtjes moet verdwijnen. Van al zijn vele prestaties was zijn regie voor Life of Brian voor mij zijn grootste geschenk. Perfectie.” Ook voegde hij nog toe: “Twee zijn er weg, vier nog over”, waarmee hij doelt op de dood van Jones en Graham Chapman in 1989. Cleese speelde samen met Jones, Chapman en Eric Idle, Terry Gilliam en Michael Palin in meerdere Monty Python-films.

Just heard about Terry J



It feels strange that a man of so many talents and such endless enthusiasm, should have faded so gently away...



Of his many achievements, for me the greatest gift he gave us all was his direction of 'Life of Brian'. Perfection



Two down, four to go John Cleese(@ JohnCleese) link

Palin laat op zijn beurt weten: “Je zult zeer gemist worden. Ik prijs me gelukkig dat ik zoveel in mijn leven met Terry heb mogen delen.” Ook Idle kijkt terug op vele mooie momenten met de acteur. “Het is wreed en droevig. Maar laten we terugdenken aan de vreugde die hij ons allemaal heeft gebracht.”

You will be very missed old friend. I feel very fortunate to have shared so much of my life with Terry. pic.twitter.com/4oNANoIeB2 Michael Palin(@ NotMichaelPalin) link

Het officiële account van de Britse satirische groep brengt een eerbetoon aan de overleden acteur middels een foto. “Vaarwel lieve Terry J.”, staat eronder.

Farewell dear Terry J. Two down, four to go. Love Terry G, Mike, John & Eric pic.twitter.com/RbVrAAJz2d Monty Python(@ montypython) link