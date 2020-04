Mogelijk nieuw bewijsmateriaal werpt schaduw over rechtszaak Jussie Smollett: een overzicht Silke Denissen

15 april 2020

11u30 0 Celebrities Vorig jaar veroorzaakte Jussie Smollett (37) wereldwijd heel wat ophef toen hij melding maakte van een haatmisdrijf. Later werd de ‘Empire’-acteur echter zélf aangeklaagd voor het in scène zetten van zo’n misdrijf. Nu de rechtszaak tegen hem gaat beginnen en er mogelijk nieuwe bewijzen opduiken, zetten we alles nog eens op een rijtje.

Op 29 januari 2019 maakt ‘Empire’-acteur Jussie Smollett melding van een haatmisdrijf. Twee onbekende mannen met skimaskers op hebben hem om twee uur ‘s nachts op straat benaderd. “Ben jij die vieze zwarte flikker uit ‘Empire’?”, riepen ze onder meer. Ze sloegen hem en gooiden een onbekende chemische stof over de acteur. Alsof dat nog niet genoeg was, wikkelde een van de daders een touw om zijn nek. Daarna vluchtten ze weg.

Homogeweld

Voor Jussie is het duidelijk: hij is het slachtoffer geworden van homogeweld. De politie volgt die redenering en start meteen een onderzoek. Op sociale media wordt Jussie’s verhaal echter al snel in vraag gesteld. Zo merkt iemand op: “Het is twee uur ’s nachts, bijna de koudste nacht van het jaar, je wordt aangevallen en iemand heeft toevallig een touw bij?” En iemand anders vraagt zich dan weer af waarom Jussie op bepaalde camerabeelden slechts 60 seconden niet in beeld is, net op het moment waarop de aanval zich zou afspelen. De acteur heeft de aanval in scène gezet omdat zijn personage in ‘Empire’ uit de show geschreven zou worden, luidt de theorie. Dat wordt echter ontkend door zowel Fox als de politie.

Ik wil dat men stopt met praten over een ‘vermoedelijke’ aanval. Jussie Smollett

Ook Jussie zelf blijft zijn onschuld staande houden. “Ik wil zo graag dat die surveillance-video gevonden wordt, om vier redenen. Eén: ik wil de mensen vinden die dit gedaan hebben. Twee: ik wil dat men stopt met praten over een ‘vermoedelijke’ aanval. Drie: ik wil dat mensen zien dat ik terugvocht. En ik wil dat een klein jongetje dat homoseksueel is misschien ziet dat ik terugvocht. Het doet niets af aan mensen die het niet kunnen, maar ik vocht terug. Zij liepen weg, niet ik”, klinkt het emotioneel tijdens een eerste televisie-interview na de feiten.

Doorbraak

In februari is er dan eindelijk een doorbraak in het onderzoek. Twee Nigeriaanse mannen, broers, worden gearresteerd, maar dezelfde dag nog vrijgelaten. Abel en Ola Osundairo zijn naar verluidt geen onbekenden van Jussie. Beiden werkten als figurant voor ‘Empire’, en vooral Abel kon het blijkbaar goed vinden met de acteur. Bronnen bij de politie verklappen dat de rechercheurs nu met hernieuwde aandacht naar Jussie kijken. Dat de broers vertellen dat ze de ‘aanval’ inoefenden en een locatie uitzochten waar een camera het gebeuren zou registreren, maakt zijn zaak er niet bepaald beter op. Abel en Ola mochten Jussie aanvallen, maar hem niet té erg verwonden, vertellen ze. En ze hebben een mooie som geld van de acteur gekregen, zo'n 3.500 dollar (3.203 euro).

Jussie en Abel gingen regelmatig samen naar een riant badhuis in Chicago. Bron aan Page Six

Jussie blijft - bij monde van zijn advocaten - nog steeds ontkennen dat hij ook maar iets met de aanval te maken heeft. “Als het slachtoffer van een haatmisdaad die met het politieonderzoek heeft meegewerkt, is Jussie Smollett kwaad en ontzet door recente berichten dat de aanvallers mensen zijn die hij kent. Hij heeft het gevoel dat hij nog verder benadeeld wordt door beweringen van deze aanvallers dat Jussie een rol speelde in zijn eigen aanval. Niets is verder van de waarheid en iedereen die iets anders beweert, liegt.” Maar de politie gaat niet mee in dat verhaal en pakt de acteur in maart op voor het doen van een valse aangifte en het verstoren van de orde. Jussie zou ontevreden zijn geweest met zijn salaris, en door de aanval geprobeerd hebben om zijn carrière een nieuwe boost te geven.

Nieuwe rechtszaak en bewijsmateriaal

Tot een volwaardige rechtszaak komt het echter niet. Na enkele weken worden de aanklachten tegen de acteur ingetrokken. Die moet ‘slechts’ 10.000 dollar (9.200 euro) betalen aan de stad Chicago vanwege het onnodige werk dat hulpverleners en agenten hebben verricht. Jussie moet ook een taakstraf uitvoeren. Toch laat het openbaar ministerie de zaak niet los: er wordt een speciale aanklager aangesteld, die onderzoek blijft doen naar de al dan niet in scène gezette mishandeling. Op 12 februari 2020 neemt die een besluit: Jussie wordt opnieuw aangeklaagd. Vooral het feit dat hij gelogen zou hebben tegenover de politie van Chicago, wordt hem ernstig aangerekend. En Jussie, die houdt nog steeds zijn onschuld staande. Hij zou de broers betaald hebben om hem prestatieverhogende medicijnen te bezorgen, niet om hem aan te vallen.

Ze moeten eten halen bij de voedselbank. Het gaat niet goed met hen. Gloria Schmidt

Maar nieuw bewijsmateriaal zou wel eens finaal het einde kunnen betekenen van het welles-nietes-spelletje. Bronnen vertellen aan Page Six - doorgaans goed ingelicht - dat er bewijs is dat Jussie en Abel elkaar maar al te goed kenden. “Ze feestten vaak samen en Jussie had een seksuele relatie met Abel”, klinkt het. “Ze gingen regelmatig naar een riant badhuis in Chicago. Daar moesten ze hun identiteitskaart tonen. Het staat bekend als een badhuis waar veel invloedrijke zwarte homo’s rondhangen. Er moet dus een overzicht zijn van hun bezoeken.” Dat overzicht zou beide heren in nauwe schoentjes kunnen brengen wanneer het op de rechtszaak getoond wordt.

“Niet homo”

Abel en zijn broer Ola houden trouwens vol dat ze niet homo zijn. Ze spanden daarvoor zelfs een rechtszaak aan tegen de advocaten van Jussie, al werd die geseponeerd. De mannen en hun familie zouden door de beweringen gevaar lopen in hun thuisland Nigeria, waar homoseksualiteit bestraft kan worden met een celstraf of zelfs steniging. “We moesten toekijken hoe er leugen na leugen in de media wordt verzonnen, zodat de grootste leugen in stand gehouden kan worden”, laat advocaat Gloria Schmidt in hun naam weten. “Deze leugens ruïneren ons karakter en onze reputatie in zowel ons persoonlijke als ons professionele leven", klinkt het.

De broers hebben het namelijk moeilijk, vertelt hun advocate aan Page Six. “Voordien kregen ze 4 à 5 audities per maand, nu is dat volledig gestopt. Hun agent heeft hen laten vallen. Ze moeten eten halen bij de voedselbank. Het gaat niet goed met hen. Mensen die afspraken maakten voor personal training, bleken reporters te zijn die simpelweg met hen willen praten.” De broers hopen dan ook dat de waarheid boven zal komen drijven tijdens de rechtszaak. “Zij weten wat er gebeurd is, zij weten wat hij gedaan heeft. Hij verdraait de waarheid naar iets dat niet klopt.”

