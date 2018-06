Moet je zien: Katy Perry uit de kleren in amper 30 seconden KD

01 juni 2018

16u18

Bron: INSTAGRAM 0

De Amerikaanse zangeres Katy Perry is momenteel op wereldtournee om haar album Witness te promoten. Op Instagram deelde de ster een blik achter de schermen tijdens een kostuumwissel. "Dit is net een NASCAR-pitstop", grapte de zangeres terwijl ze binnen de 30 seconden in een lederen pakje gehesen wordt. De show van twee uur staat garant voor maar liefst vijf kledingwissels.