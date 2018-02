Moest Yana 'Temptation Island' verplicht verlaten? "Ze hield een meisje zo lang onder water dat ze bijna verdronk" Getuigen aan het woord over haar verleden Redactie

28 februari 2018

10u29

Bron: TV-Familie 1495 Celebrities Yana Daems (23), de rondborstige nagelstyliste uit Oostende, heeft recent aangekondigd dat ze ‘Temptation Island’ vroegtijdig heeft verlaten. "Ik verveelde me", zegt zij. "Ik vroeg me af wat ik daar in godsnaam deed en ben dan maar naar huis gegaan."

Klinkt niet geloofwaardig. Want sáái... ‘Temptation Island’ is alles behalve dat. Yana houdt van feestjes, en daar in Thailand was het elke avond een party.

Opkrassen

Een zeer goedgeplaatste bron die ons contacteerde, zegt: "Yana is niet zelf vertrokken, ze móest het afbollen omdat ze de sfeer verziekte. Ze was in de clinch gegaan met een andere verleidster en eiste dat dat meisje enkel met háár omging en niet met de andere verleidsters. Die waren zogezegd vals en jaloers. Toen is de boel ontploft. Door Yana’s gestook werd het moeilijk om op een aangename manier tv te maken. Het productieteam heeft daarop de verleidsters aangesproken, waarna is beslist dat Yana moest opkrassen."

Bijna verdronken

Een medewerker van ‘Temptation Island’ laat ons het volgende weten: "Het klopt dat de situatie volledig uit de hand gelopen is. Yana had op een avond te veel gedronken, raakte in een hevige discussie verwikkeld met een verleidster en hield het hoofd van dat meisje zo lang onder water in het zwembad dat ze bijna verdronk. Toen was het duidelijk dat er ingegrepen moest worden. Dat was de druppel, Yana moest weg."

Dit verhaal wordt bevestigd door een andere bron die nauw betrokken is bij ‘Temptation Island’. Al wordt er ook aan de feiten getwijfeld omdat er niks van op beeld is vastgelegd. "Zo’n spectaculaire scène niet uitzenden? Kan niet!" klinkt het.

Ruzie stoken

Verleidster Billy zegt: "Er wáren veel spanningen tussen de meisjes. Nadat Yana ineens vertrokken was, kregen we daar geen verdere uitleg over. En Yana zelf... Ik denk dat ze niks mócht zeggen. Bizar."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN