Moeder van Taylor Swift heeft hersentumor: “We weten niet wat er gaat gebeuren”

Het gaat niet goed met Andrea, de mama van popzangeres Taylor Swift (30). Terwijl ze al een behandeling voor kanker onderging, ontdekten dokters nu ook een hersentumor bij de vrouw. "Dit is een zware tijd voor onze familie", vertelt Swift openhartig in Variety.

De zangeres gaf een interview naar aanleiding van haar documentaire ‘Miss Americana’, die binnenkort verschijnt. Het was tijdens de opnames dat haar moeder voor de tweede keer de diagnose kanker kreeg. “Iedereen houdt van z’n moeder, maar voor mij is ze echt de stuwende kracht in m’n leven. Vooraleer ik een beslissing maak, vraag ik altijd haar advies. Ze is m’n raadgever en m’n steun en toeverlaat. Over haar ziekte praten is bijzonder moeilijk voor me.”

Chemo

Toen Andrea chemo kreeg, hadden de dokters nog meer slecht nieuws voor het gezin. “Ze hadden een hersentumor gevonden”, vervolgt ze. “Die chemo was al zwaar, maar dan kwam dit er nog eens bovenop. De symptomen bij een hersentumor zijn nog tientallen keren zwaarder. Dit is dan ook een harde tijd voor m’n familie.”

Swift gaf ook toe dat ze de tournee ter promotie van haar nieuwe plaat ‘Lover’ bewust kort heeft gehouden. “Om dichter bij m'n moeder te kunnen zijn”, vervolgt ze. “We weten niet wat er nu gaat gebeuren. En we hebben nog geen idee welke behandeling we gaan kiezen. Dit is een heel onzekere periode.”