Moeder van Oprah Winfrey op 83-jarige leeftijd overleden

26 november 2018

17u57

Bron: Belga 0 Celebrities Vernita Lee, de moeder van Oprah Winfrey, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Amerikaanse site TMZ. De vrouw stierf op Thanksgiving, aldus haar familie. Ze werd begraven in intieme kring.

Venita Lee werd in 1935 geboren in Mississippi. Zij trouwde met Vernon Winfrey en in 1954 werd Oprah geboren. De opvoeding van Oprah was echter niet te combineren met Venita’s werk als huishoudster, waardoor Oprah opgevoed werd door haar grootmoeder. Pas op haar zesde kwam ze weer bij haar moeder wonen.

Door deze noodgreep was de relatie tussen Winfrey en haar moeder altijd "wankel", stelde de tv-presentatrice zelf. "Ik bleef mezelf maar afvragen: wat is precies een moeder? Hoe moet je je over zo iemand voelen als je haar jaren niet hebt gezien?"

(lees verder onder de tweet)

Sending well wishes to @Oprah and her family, who lost Oprah's mother Vernita Lee last week. 💜 pic.twitter.com/EseKkqQCyR O The Oprah Magazine(@ oprahmagazine) link

Tijdens haar jeugd werd Winfrey seksueel lastiggevallen door haar neef en oom. Dit zorgde voor een verdere kloof tussen de presentatrice en haar moeder. Later legden de twee het echter weer bij. In 1999 was Vernita zelfs te gast in de talkshow van Oprah.