Moeder van Michael Jackson heeft dan toch geen beroerte gehad, zo zegt familie MVO

19 april 2018

06u24 0 Celebrities De berichten dat Katherine Jackson een beroerte heeft gehad en er slecht aan toe is, zijn niet waar. Dat verklaren verschillende familieleden.

Maandag meldde Radar Online dat de 87-jarige moeder van onder meer Michael, Janet en Jermaine dit weekend een beroerte had gehad. Ze zou daardoor bijna niet meer kunnen praten en gedeeltelijk verlamd zijn geraakt. Een woordvoerder van de familie meldt echter aan New York Daily News dat dat verhaal onzin is. "Mevrouw Jackson is in orde. Ze is bij haar dochter Rebbie. Ik weet niet waar dit vandaan komt maar het is fake news."

Een van de negen overgebleven kinderen van Katherine, die niet bij naam genoemd wil worden, meldt ook aan de krant dat niemand zich zorgen hoeft te maken om Katherine. "Het is niet waar, het is een roddel. Het gaat goed met haar." Kleindochter Genevieve laat volgens Daily News weten: "Degene die dit verhaal de wereld in heeft geholpen liegt. Katherine is oké."