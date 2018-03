Moeder van Mel B post verontrustende brief van haar kleindochter: "Een schreeuw om hulp" KD

27 maart 2018

14u44 0 Celebrities Mel B's moeder Andrea Brown heeft een verontrustende brief gedeeld, geschreven door haar tienjarige kleindochter Angel. Het meisje heeft het over fysiek en emotioneel geweld waarmee haar ex-stiefvader Stephen Belafonte (42) het gezin teisterde.

"Ik ben heel erg bang van Stephen", begint Angel haar brief. "Als hij kwaad is, is het verschrikkelijk. Ik wil hem nooit meer zien."

(lees verder onder de foto)

Het meisje beschrijft de echtelijk ruzies. "Wanneer ik probeerde tussen te komen als hij ruzie maakte met mama en vloekte, schreeuwde hij: "Oh, hou je mond!" en dan was ik zo bang dat ik niks meer durfde te zeggen." En zo gaat het drie vellen lang door: "We moesten op de grond zitten om te eten, Stephen zei dat we de tafel toch maar vuil zouden maken."

Oma Andrea postte de brief onder de titel 'A cry for help' (een schreeuw om hulp). Ze hoopt dat de rechter er rekening mee houdt in de voogdijstrijd tussen Mel en Stephen. Angels biologische vader Eddie Murphy liet de rechtbank al weten dat hij niks met haar te maken wil hebben.

A cry 4 help💔 pic.twitter.com/sf1Ig4suCf Andrea Brown(@ ANDREA_m_BROWN) link