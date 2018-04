Moeder van Marco Borsato breekt schouder MVO

11 april 2018

08u14

Bron: ANP 0 Celebrities Mary Borsato ligt voorlopig in de lappenmand. De 71-jarige moeder van zanger Marco Borsato heeft bij een val in het pand van haar bruidsmodezaak haar schouder gebroken.

"Eerst dacht ik dat mijn arm uit de kom was of dat ik mijn sleutelbeen had gebroken. In het ziekenhuis bleek het om mijn schouder te gaan", vertelt Mary in De Telegraaf. "Die is nu met platen en schroeven aan elkaar gezet. Ik zal voorlopig nog lang moeten revalideren. Niet erg, als ik maar van die pijn af kom."

Hoewel ze komende tijd weinig kan doen, houdt Mary de moed erin. "Het glas is nog steeds halfvol hoor. Ik ga echt niet bij de pakken neerzitten. Het komt allemaal goed."