Moeder van Lady Gaga getuigt over moeilijke jeugd van haar dochter: “Die pesterijen waren vreselijk” BDB

29 januari 2020

13u11

Bron: People 0 Celebrities Cynthia Germanotta (65), de mama van Lady Gaga (33), heeft in een openhartig interview verteld over de moeilijke jeugd van haar dochter. “Ze heeft ontzettend afgezien van die pesterijen tijdens haar middelbare schooltijd", getuigt ze.

Cynthia was te gast in de rubriek ‘Through Mom’s Eyes’ van de ‘Today Show’. Daarin getuigde de moeder van Lady Gaga, die in het echte leven gewoon Stefani Germanotta heet, over de zware kinder- en tienerjaren van de superster en hoe ze daar als ouders mee omgingen.

“Zelfs toen ze nog heel jong was, werd ze het slachtoffer van zware pesterijen", aldus Germanotta. “Dat was vreselijk. Ze kreeg het hierdoor enorm moeilijk. Ze voelde zich alleen en geïsoleerd. Vernederd ook. Hierdoor begon ze aan zichzelf en aan haar talent te twijfelen. Ze verzeilde in een depressie. Als ouders deden we ons uiterste best om haar te helpen, maar we waren ook niet op de hoogte van alles wat er gaande was.”

Born This Way Foundation

In het interview gaf mama Gaga ook toe dat ze niet besefte hoe ernstig de depressie van haar dochter was. “Ik wist toen heel weinig over mentale gezondheid en psychische aandoeningen”, legde ze uit. “Ik had geen idee op welke signalen ik moest letten en hoe ik daar het best op moest reageren. Soms vind ik dat ik daar in de fout ben gegaan.”

Sinds de moeilijke periode van haar dochter ging Cynthia zich wel inzetten voor jongeren met mentale en emotionele problemen. In 2012 richtte ze samen met Gaga de Born This Way Foundation op. “Dit ligt ons ontzettend nauw aan het hart. We startten deze stichting omdat m’n dochter ervoor wou zorgen dat andere jongeren op een betere manier met hun problemen en onzekerheden kunnen omgaan. Tijdens tournees merkten we ook dat veel mensen gelijkaardige dingen meemaken. Uiteraard steun ik haar hier volop in. En ik vind het bijzonder moedig dat Gaga hier zo open over is. Dat heeft haar echt geholpen in het verwerkingsproces.”