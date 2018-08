Moeder van Hadise pleegde bijna wanhoopsdaad: "Mama is nu oké, dat is het belangrijkste" IDR

17 augustus 2018

06u54

Bron: TV Familie 1 Celebrities Zeer moeilijke tijden voor de Vlaams-Turkse Hadise (32). Haar mama, die altijd een liefdevolle steun en toeverlaat voor haar is geweest, worstelt met mentale problemen. Gelukkig werd op het nippertje een wanhoopsdaad vermeden: Hadises moeder bekomt nu in een gespecialiseerd centrum. De zangeres maakt zich vanzelfsprekend zorgen, maar ze is ook kwaad om de manier waarop met dit schrijnende voorval in Turkije wordt omgegaan.

Je kent Hadise allicht nog wel. Geboren in Mol, in de Kempen. Dochter van Turkse ouders. Op haar zeventiende werd ze bekend toen ze deelnam aan ‘Idool’ in 2003. Vervolgens bouwde ze een zeer mooie carrière uit, eerst in Vlaanderen en vervolgens ook in Turkije. Hadise zong voor dat land op het Songfestival en scoorde erg goed met ‘Dum Tek Tek’.

Enorm geschokt

Hadises ouders gingen al uit elkaar toen zij nog een meisje van elf was. En omdat Hadise nu al jaren voornamelijk in Turkije woont, brengt ook haar moeder daar zeer veel tijd door. De vrouw worstelt met mentale problemen en ondernam onlangs een zelfmoordpoging, die op het nippertje verijdeld kon worden. Hadise, haar twee zussen en broer zijn uiteraard enorm geschokt dat hun moeder er zo slecht aan toe is. De zangeres wil absoluut de allerbeste medische en psychische zorgen voor haar mama en heeft Hadise terug naar Vlaanderen laten overbrengen, naar een gespecialiseerd centrum.

#tbt Een foto die is geplaatst door null (@hadise) op 16 aug 2018 om 19:57 CEST

Botte pers

De ster sprak zelf over het voorval op Instagram, maar niet voor het voorval op een erg botte manier uitgesmeerd werd in alle kranten. De Turkse pers had immers de afscheidsbrief van de vrouw kunnen bemachtigen en had die ook in zijn geheel gepubliceerd. De verontwaardiging van Hadise en haar familie is groot.

"We hebben onlangs inderdaad een triest incident meegemaakt", klonk het op Instagram. "Dit is een uiterst droeve gebeurtenis. Mijn moeder is de meest waardevolle persoon in mijn leven. Beeld je eens in hoe het zou zijn als jij (hier spreekt ze de Turkse pers aan, nvdr.) geconfronteerd werd met zo’n bericht over je moeder of iemand anders van je familie. Mama is nu oké. En dat is het belangrijkste. Als familie zijn we zeker dat we hier sterker zullen uitkomen. Ik wil graag iedereen bedanken die ons hier niet alleen in heeft gelaten en ons is blijven steunen."

In Turkije is Hadise een echte superster, maar hoe populair ze er ook is, bij een deel van de Turkse pers ligt ze niet meteen in de bovenste schuif. Zo wordt haar vaak verweten dat ze sjoemelt met haar financiën. De Turkse belastingdienst voerde een tijdje terug nog een onderzoek naar haar inkomsten als influencer op Instagram, waar ze meer dan 6 miljoen volgers heeft. Hadise verdient op deze manier veel geld, dat ze blijkbaar lang niet allemaal bij de belastingen aangaf.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.