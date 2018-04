Moeder van Cosby's slachtoffer getuigt: "Hij zei me dat hij zich een vieze, oude man voelde nadat hij een nacht met mijn dochter doorbracht" MVO

17 april 2018

08u30 0 Celebrities Bill Cosby vertelde de moeder van Andrea Constand dat hij zich een "vieze oude perverse man" voelde na de avond die hij met Constand doorbracht bij hem thuis. Dat verklaarde de moeder van de sportmanager tijdens haar getuigenis in de zaak tegen de komiek maandag.

Constand beschuldigt Cosby ervan haar in maart 2004 gedrogeerd en misbruikt te hebben. Volgens Cosby hadden zij die bewuste avond seks met wederzijdse instemming. Tijdens haar getuigenis vertelde Gianna Constand volgens Variety dat Andrea na die ontmoeting depressief was en soms schreeuwde in haar slaap. Pas begin 2005 zou zij haar moeder op de hoogte hebben gebracht van het misbruik.

De vrouw belde daarop met komiek, vooral omdat ze wilde weten wat er in de drie blauwe pillen zat die Constand van Cosby had gekregen "om te kalmeren". Hij zou daarbij hebben toegegeven dat hij "een zieke man" was.

Eerder op de dag vond het tweede verhoor van Andrea Constand plaats, deze keer door de verdediging. De advocaten van Cosby vroegen uitgebreid naar een aantal inconsequenties in haar verschillende getuigenissen. Ook de betaling van bijna 3 miljoen euro die Cosby aan haar deed kwam veelvuldig ter sprake. Constand verklaarde dat haar verhaal altijd consistent is geweest, maar ze zich een paar keer heeft vergist. Ze zei de miljoenenschikking te hebben aangenomen, omdat ze de zaak achter zich wilde laten.