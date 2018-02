Moeder van Annemie en Marnix Peeters overleden KD

07 februari 2018

13u32 0 Celebrities Radio 1-presentatrice Annemie Peeters (57) en haar broer, schrijver Marnix Peeters (52), hebben afscheid genomen van hun moeder. Die verbleef sinds eind vorig jaar in een zorginstelling en lag al enkele weken tijdje in het ziekenhuis met een longontsteking.

Marnix schreef vaak over zijn moeder in zijn column in de krant De Morgen. 'Toen de vriendelijke ambulanciers haar kwamen halen, had mijn vader kregelig en hulpeloos staan toekijken', schreef Marnix in 'Mijn Moeder', 'niet meer in staat om zijn nochtans goed beveiligde emoties te verbijten. 'Het komt wel goed, moeke', had hij gezegd. Naast wat hij heeft doorstaan, is het peanuts, maar het was vermoedelijk de zwaarste dag uit mijn volwassen leven.'