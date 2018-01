Moeder Selena Gomez slikt haar woorden in: "Ik hou erg veel van mijn dochter en wil haar alleen beschermen" MVO

13u04 0 Getty Images Mandy Teefey en haar dochter, Selena Gomez. Celebrities Mandy Teefey postte zopas enkele hard woorden over haar dochter, Selena Gomez. Die laatste werkte samen met Woody Allen voor zijn nieuwe film 'A Rainy Day In New York', en daar ging haar moeder niet mee akkoord. "Ik heb haar gewaarschuwd, maar ze luisterde niet," klonk het. Nu beschuldigen Gomez-fans haar ervan de ze bewust de carrière van haar dochter probeert te vernietigen.

"Ik reageer normaal nooit op verhalen in de media, maar nu kon ik gewoon niet anders," steekt Teefey van wal op Facebook. "Ik heb nooit iets anders gedaan dan mijn dochter beschermd."

De laatste tijd wordt dat in vraag gesteld, omdat ze Gomez zwartmaakte op Instagram. "Ik had haar nog zo gezegd dat ze niet met Woody Allen moest samenwerken, maar ze wilde niet luisteren. Ook haar team heeft er niets mee te maken. Selena maakt haar eigen keuzes. Hoeveel advies je haar ook geeft, het valt op dove oren." Fans concludeerden dat Teefey op die manier de carrière van haar dochter wilde ondermijnen.

"Ze hoeft zich niet te verontschuldigen voor haar keuzes," zegt ze nu op Facebook. "Maar ik wilde gewoon dat mensen wisten dat het wel degelijk haar keuze was. Veel van de beschuldigingen vallen op mij, omdat mensen denken dat ik haar controleer - of niet genoeg controleer. Maar dat is mijn job niet, ik ben gewoon haar moeder. Al wat ik doe, doe ik voor haar bescherming. Ik hou heel veel van mijn dochter en wil niet dat mensen de verkeerde dingen gaan denken door vertekende verhalen in de media."

Enkele aandachtige fans merkten op dat een paar goede vrienden van Selena, waaronder haar nichtje Priscilla DeLeon en haar persoonlijk assistent Theresa Mingues, Teefey ontvolgden op Instagram, kort nadat het Facebook-bericht verscheen. Bovendien veranderde Selena haar profielfoto op het sociale medium - een oude foto van haar moeder - diezelfde nog naar een foto van zichzelf. Wat doet vermoeden dat het drama tussen de twee nog niet volledig is afgelopen...

Facebook Mandy Teefey reageerde via Facebook op alle commotie.