Moeder Selena Gomez gooit haar dochter voor de leeuwen: "Ik had haar nog zo gewaarschuwd níet met Woody Allen samen te werken..."

13u46 0 Getty Images Mandy Teefey en haar dochter Selena Gomez Celebrities Mandy Teefey, de moeder van Selena Gomez, heeft genoeg van de attitude van haar dochter, zo laat ze weten via Instagram. Gomez ligt de laatste week onder vuur omdat ze samenwerkte met Woody Allen, die door zijn adoptiedochter wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Woody Allens adoptiedochter Dylan geeft morgen op de Amerikaanse televisie een interview over de zaak. Volgens haar misbruikte Allen haar toen ze amper zeven was. De beschuldigingen zijn niet nieuw en Allen heeft ze altijd met klem ontkend, maar veel acteurs weigeren om die reden al jaren met de regisseur samen te werken.

Met het losbarsten van het misbruikschandaal in Hollywood raakt alles weer bovengewoeld. En probeert iedereen z'n hachje te redden. Acteurs die wél in films van Allen meespeelden, doneren nu het loon dat ze daarvoor kregen aan goede doelen en distantiëren zich publiekelijk van hem.

Selena Gomez, die binnenkort te zien is in de Allen-film 'A Rainy Day in New York', heeft zich echter nog niet verontschuldigd voor de samenwerking. Gezien Gomez in het verleden een belangrijk gezicht was voor de beweging tegen misbruik van vrouwen - dat toonde ze onder meer in haar tv-serie '13 Reasons Why' - verwachtte haar publiek op z'n minst een statement over de huidige situatie.

Dat zal er echter niet komen, zo zegt haar moeder. "Sorry", reageert Mandy op Instagram. "Niemand kan Selena iets laten doen dat ze niet wil doen. Ik heb een lang gesprek met haar gehad over het feit dat ze beter niet met die man kon samenwerken, maar het viel in dovemansoren. Het team rondom haar heeft er niets mee te maken, dat zijn allemaal fantastische mensen. Selena neemt al haar beslissingen zelf. Hoeveel advies je haar ook geeft, ze luistert niet."

Er zijn nu twee kampen ontstaan: zij die moeder Mandy gelijk geven en fans die Selena verdedigen. "Selena wist wat er gaande was en koos er toch voor om met Allen samen te werken? Degoutant!" klinkt het enerzijds. Terwijl andere twitteraars weer concluderen: "Mandy is gewoon kwaad omdat Selena weer samen is met Justin Bieber. Nu wil ze uit wraak haar carrière vernietigen." of "Dat is haar bloedeigen dochter, die duw je toch niet onder de bus?"

