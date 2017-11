Moeder Piet Huysentruyt heeft kanker: "Maar ze blijft vechten tot ze weer de oude is" TDS

Bron: Radio 1 0 VDI Celebrities Denise, de moeder van televisiekok Piet Huysentruyt, is getroffen door kanker. Dat vertelde Piet vanochtend zelf op Radio 1, bij Annemie Peeters. Piet Huysentruyt vertoeft momenteel in Vlaanderen voor de start van zijn culinaire wereldreis.

Piet Huysentruyt is op dit moment zo'n zes weken in ons land, terwijl zijn zakenpartner bezig is met het pop-up verhaal. Hij blikt nu al tevreden terug op zijn Likoké-tour in Kortrijk. Al krijgt de kok ook een serieuze klap te verwerken: zijn mama Denise vecht momenteel tegen kanker.

Groot gezwel

Er werd bij Denise een gezwel ontdekt in de darmen, met reeds uitzaaiingen naar de lever. De behandeling is op dit moment in volle gang. "Ze zei dat ze zal vechten tot ze weer de oude is. Dat is de start van een goede genezing. De dokters hebben gezegd dat ze het kunnen stoppen en dat ze nog tien jaar kan leven. Ze blijft heel positief", aldus Piet.

Denise was nog zo verheugd op de 'thuiskomst' van haar zoon in Vlaanderen. Piet Huysentruyt runt al sinds 2013 zijn sterrenzaak van Piet Huysentruyt in het zuiden van Frankrijk, maar sluit van oktober tot maart de deuren. "Zij speelde graag opnieuw moedertje over mij: koffie klaarzetten, boterhammen smeren", aldus Piet. "En me bestoken met vragen als ‘Kom je vanmiddag naar huis?’ ‘Wat doe je vanavond?’ Als ik dan eens vroeg naar huis kwam, genoot ze enorm van onze babbel."