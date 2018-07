Moeder 'Glee'-ster Cory Monteith hoorde als laatste nieuws over zijn dood: "Zijn verloofde belde, of het waar was... Ik zei: wat is waar?" MVO

19 juli 2018

08u12 0 Celebrities Ann McGregor, de moeder van 'Glee'-ster Cory Monteith, die in juli 2013 stierf aan een overdosis, onthulde dat ze het nieuws over zijn dood via Lea Michele hoorde. Zij was op dat moment zowel zijn co-ster als zijn verloofde.

"Ze belde me op en riep aan de telefoon: is het waar?! Is het waar van Cory? En ik moest vragen: is wat waar over Cory? Daarna hoorde ik niets meer... tot de politie op mijn deur klopte", zo vertelt McGregor vijf jaar na de dood van haar zoon.

Daarna raakte ze in shock. "Ik voelde me verdoofd. Ik wist dat het echt was, maar op sommige moment kon ik gemakkelijk tegen mezelf liegen: hij is gewoon in L.A. en zal me snel opbellen." Ze is nog steeds niet over zijn dood heen, zo vertelt ze. "Als je iemand verliest die zo'n groot deel van je uitmaakt, dan verlies je alle redenen om te leven."

Schuld van de tandarts

Op 13 juli 2013 werd Monteith teruggevonden in een hotelkamer met sporen van morfine, codeïne en heroïne in zijn systeem. Zijn moeder legt een deel van de schuld bij zijn tandarts. "Hij had vlak daarvoor iets aan zijn tanden laten doen, waarvoor hij verdoofd moest worden. De zware pijnmedicatie deed zijn verslaving terugkeren", meent ze. "Hij had niet genoeg drugs in zijn lichaam om hem te doden, maar uiteindelijk deden ze dat wel. Dat kwam omdat hij er intolerant aan was geworden, omdat hij zo vaak schommelde tussen sober zijn en drugsgebruik."

Jong begonnen

Cory nam al sinds zijn tienjaren drugs. Op zijn 15de belandde hij voor het eerst in een afkickcentrum. Het was McGregor die hem daarheen bracht. Op zijn 19de bracht ze hem nog een keer. "Hij was zo nieuwsgierig. Die donkere wereld trok hem aan. Toch geloof ik dat hij echt wilde stoppen", houdt McGregor vol. In december 2012, 7 maanden voor zijn overlijden, begon Cory opnieuw met drugs. "Het was zijn manier om te ontsnappen aan de stress."