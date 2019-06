Moeder Britney Spears vertrouwt management van haar dochter niet: “Ze laten alleen negatieve reacties staan” TK

21 juni 2019

09u59

Bron: ANP 0 Celebrities Niet alleen de fans van Britney Spears hebben zo hun twijfels over het beheer van Britney's Instagram-account, ook haar moeder Lynne heeft het vermoeden dat er gerommeld wordt met het verwijderen van comments onder posts. Dit meldt Page Six.

Lynne reageerde op een post van fanaccount AbsoluteBritneycom, dat het management van de zangeres ervan beschuldigt positieve reacties te verwijderen en alleen de negatieve te laten staan, om zo de indruk te wekken dat Spears dringend hulp nodig heeft. "Ik heb ook iets geschreven en probeerde dat terug te vinden, maar nergens meer te zien! Terwijl ik mijn comment pas net gepost had. Ik weet dat jij een echte Britney-fan bent en om haar geeft, dus ik wil je danken voor het feit dat je dit aan de kaak stelt. Deze klacht heb ik van meerdere mensen gehoord," aldus Lynne.

Volgens 'Team Britney' kunnen al deze complottheorieën naar het rijk der fabelen verwezen worden. "Wij ontkennen ten stelligste dat wij dergelijke acties zouden ondernemen." Eerder al zei Britney zelf dat zij, en niemand anders, haar sociale media beheert. Vanwege de ietwat vreemde filmpjes die de zangeres de afgelopen periode heeft gepost, vragen fans zich toch af of ze niet in de greep gehouden wordt door haar management.

Uitgeperst

De geruchten dat Britney door haar team gedwongen werd om lucratieve deals aan te gaan, zonder daarbij rekening te houden met de limieten van de zangeres, doen al een tijdje de ronde. Toen ze dan onlangs tijdelijk opgenomen werd in een kliniek, draaide de geruchtenmolen helemaal gek. De hashtag ‘Free Britney’ werd in het leven geroepen. Want Spears, die onder curatele staat en zelf geen beslissingen zou mogen nemen over haar carrière en financiën, zou uitgeperst worden door haar team.

Zo bestaat er onder meer twijfel rond de concertreeks ‘Domination’, die normaal in februari van start zou gaan in Las Vegas maar uitgesteld werd omdat de zangeres zich niet goed voelde. Britney zelf ontkent dat ze daartoe gedwongen wordt en volgens haar team was de ster tijdens de begindagen van ‘Domination’ “functionerend en stabiel”. Helaas werd haar medicatie aangepast en werd haar vader ziek, waarna het snel bergaf met haar ging.